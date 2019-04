Brain Research Center Den Bosch: 'binnen tien jaar Alzheimer onder controle’

DEN BOSCH - Het is een rotziekte waar geen medicijn voor is. Als je Alzheimer hebt, ga je er dood aan. Jarenlang wordt er al onderzoek gedaan en honderden medicijnen faalden. Maar de oplossing is binnen handbereik en het nieuwe Brain Research Center gaat daar nu bij helpen. ‘Binnen nu en tien jaar hebben we een medicijn.’

Volledig scherm Geriater Paul Dautzenberger in een van de ruimtes in het onderzoekscentrum in Den Bosch © Roel van der Aa

Hij deed al zo'n 20 jaar onderzoek naar Alzheimer, maar arts Paul Dautzenberg wilde het groter, vaker en professioneler. Zijn kamer in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voldeed niet. Het was te klein, te ‘ziekenhuis’ (een plek waar mensen niet graag komen) en onderzoek kon er maar één dag in de week. Maar vanaf vandaag kan hij fulltime aan de slag met zijn zoektocht naar een medicijn in het nieuwe Brain Research Center. En dat is mooi. ,,Want", zegt hij. ,,We zijn er heel dichtbij.”

Champagne, de welbekende-druk-op-de-knop van Commissaris van de Koning Wim van de Donk, mensen in pak én confetti. Maar vanaf maandag is het weer 'gewoon werken’ in het nieuwe centrum dat vanmiddag officieel geopend werd. Het centrum, aan de Statenlaan 37, telt verschillende ruimtes waar patiënten onderzocht en getest kunnen worden. Vijf dagen in de wee. In een centrum waar speciale aandacht is voor het 'huiselijke'.

Volledig scherm Opening Brain Research Center 's-Hertogenbosch:een van de ruimtes in het center © Roel van der Aa ,,De omgeving van een ziekenhuis wil je vermijden, patiënten moeten zich op hun gemak voelen", legt Dautzenberg de interieurstijl uit die vooral rust en warmte moet uitstralen. Een woonkamer als wachtruimte zorgt daar inderdaad voor. Maar de onderzoeksruimtes zijn voornamelijk wat je er van kan verwachten: wit, steriel en functioneel ingericht. Maar eerlijk is eerlijk, er is geen ziekenhuissfeer. ,,Deelname aan onderzoek is vrijwillig en mensen moeten zich vaak wekelijks melden. Dan kom je liever hier heen, dan steeds naar het ziekenhuis.”

Wat doen ze er nu precies?

In het nieuwe centrum worden verschillende medicijnen getest op patiënten die wel of geen Alzheimer hebben, maar het wel allemaal gaan krijgen. ,,Daar hebben we ze van tevoren op geselecteerd.” Meedoen aan een onderzoek betekent dus ook meteen dat je weet of je wel of geen Alzheimer. Best een drempel voor deelname. Maar Dautzenberg ervaart het anders. ,,De meeste mensen willen juist iets bijdrage aan het onderzoek. Vooral ook als ze weten dat ze er zelf mee te maken gaan krijgen en zo dus het onderzoek vooruit kunnen helpen.” Onderzoek dat volgens de arts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis al in een ver stadium is. ,,We weten al wat Alzheimer veroorzaakt en hoe we het dus tegen kunnen gaan, maar op welke manier zijn we nu dus aan het testen".

Dat gebeurt al heel veel jaar. Zeker vierhonderd middelen werden al getest en faalden. Demotiverend? ,,Nee hoor, juist niet. Al die falende middelen zeggen ons ook iets. Ik denk echt dat we nu middelen aan het testen zijn met een kans van slagen. Het zal waarschijnlijk een combinatie worden van een pil en een vaccinatie, maar over tien jaar zijn we er. Dan is er een medicijn tegen Alzheimer.”