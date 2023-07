Brandend T-shirt leidt tot grote schade in treinstel: ‘Het was me het ritje wel’

Restaura­tie van Haanwijk krijgt nog kers op de taart: een histori­sche tuin

SINT-MICHIELSGESTEL - Nog héél even en dan pakken de restaurateurs hun biezen bij het historisch complex van Haanwijk in Sint-Michielsgestel. Nu de steigers langzaam verdwijnen wordt de parel in volle glorie zichtbaar. Een allerlaatste klus is er nog wel: de komst van een sier- en moestuin, zoals die er in vroeger eeuwen heeft gelegen.