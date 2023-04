Brandweer blijft paraat voor nasmeulen Axell in Etten-Leur

Forse groei voor ’t Rijks, flinke daler voor ’t Ravelijn: zoveel leerlingen verwelko­men de middelbare scholen

WEST-BRABANT - Opnieuw verwelkomt ’t Rijks in Bergen op Zoom meer leerlingen en is het de snelst groeiende middelbare school in deze regio. ’t Ravelijn in Steenbergen gaat hard onderuit. Ook KSE in Etten-Leur en Roncalli in Bergen op Zoom noteren minder brugklassers.