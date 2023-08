Brandweer Budel houdt carwash

Laatste blik op de Boerenbond nu het nog kan: de fabriek maakt plaats voor 70 woningen

Kijk nog maar even goed, vanuit de lucht. Naar een gebouw dat lange tijd beeldbepalend was voor Wanroij. Terwijl in de meeste dorpen de kerk de blikvanger is, is dat hier de fabriek van de Boerenbond met de 40 meter hoge silo.