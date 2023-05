Brandweer leert van branden met gesprongen zonnepanelen: ‘Maar we weten nog niet alles’

Medische wereld is ernstig verdeeld over hoe antidepres­si­va af te bouwen: ‘Dit is levensge­vaar­lijk’

BAVEL - In de medische wereld vliegen ze elkaar in de haren. Aanleiding is de recent gepresenteerde handleiding voor huisartsen en psychiaters om antidepressiva af te bouwen. Tegenstanders ervan noemen het ‘levensgevaarlijk’. ‘Onzin, dit is stemmingmakerij’, zeggen voorstanders.