Brandweer waarschuwt en vraagt hulp: ‘Risico op natuurbranden in Brabant is hoog’

Vanwege de droogte van de afgelopen periode is de kans op een natuurbrand hoog in Brabant. De brandweerkorpsen vragen natuurliefhebbers daarom om alert te zijn.

Het risico op natuurbranden in de provincie staat sinds dinsdag op ‘fase 2'. Dit wil zeggen dat vuur zich snel en makkelijk kan ontwikkelen, zeker als het hard waait. Volgens de brandweer in de regio Zuidoost-Brabant kan iedereen nog altijd de natuur in trekken, maar is het wel slim om alert te zijn.

De brandweer vraagt iedereen om verdachte situaties te melden bij de terreineigenaar of een hulpdienst: ,,Help mee door foto's of filmpjes te maken en onthoud de locatie.” Het is goed om te weten dat het bereik van mobieltjes niet overal goed is in de natuur, vermeldt de brandweer daarbij.

Verder vraagt de brandweer om sigaretten en glas altijd in een prullenbak te gooien of mee te nemen. Eventueel verleende ontheffingen voor stookverboden zijn niet geldig.

Quote Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt. Brabantse brandweerkorpsen

Tips bij een natuurbrand

Wat is wijsheid zodra een natuurbrand is ontstaan? ,,Vlucht zo ver en ver mogelijk weg van de brand”, meldt de brandweer. ,,Indien mogelijk naar de openbare weg.” Daarnaast is het handig om de locatie van het vuur zo precies mogelijk door te geven aan de hulpdiensten.

Een laatste tip: ,,Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.”



