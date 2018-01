Breaking Brabant: dit megadrugslab is goed voor 150 miljoen aan xtc

DEN BOSCH - Wie in een drugslab wordt betrapt, met gasmasker op zijn neus, kan moeilijk zeggen dat hij er niks mee te maken had. Wel ontkennen twee mannen uit Nuenen dat ze zo belangrijk waren dat ze elk vijf jaar cel verdienen, zoals het Openbaar Ministerie dinsdagochtend in de rechtbank eiste.

Ondermijningsofficier van justitie Erna Vrijhoeven gelooft niet dat twee 25-jarige inwoners uit Nuenen hooguit drie maal in het megalab aan de Eindhovense Dinkelstraat zijn geweest. In hun eentje, zonder toezicht.

,,Het lab was goed voor 32 miljoen xtc-pillen, met een straatwaarde van zo'n 150 miljoen. Als er werkelijk iemand boven hen stond, dan had die grenzeloos vertrouwen in personen die hij zomaar was tegengekomen. Of staan ze toch hoger in de rangorde?"

Het lab werd in maart vorig jaar ontmanteld. Die ochtend kreeg de politie een tip over een vreemde geur. Een gouden tip, zo bleek toen ze poolshoogte nam: het lab draaide volop en ze viel meteen binnen.

De Nuenenaren werden op heterdaad betrapt. De eigenaar van de loods (50), was op vakantie en ging bij terugkomst de cel in. Huiszoekingen in Nuenen leverden meer drugs op. Een grotere vangst deed de politie in een opslagbox van Shurguard: een revolver en bijna drie kilo pillen, dezelfde als bij de twee mannen thuis lagen.

De officier had niet lang nodig om de verdenkingen helder te krijgen. Enige vraag was of de eigenaar van de loods er van wist. Zelf zegt hij van niet. Hij had een van zijn twee loodsen verhuurd. Maar een contract ontbrak. Vrijhoeven merkte op dat ook in de niet-verhuurde loods chemicaliën stonden, lukraak tussen de eigen spullen van de eigenaar.

Een Nuenenaar was door 'een oude kennis' gevraagd of hij de shurguardbox wilde huren, vervolgens of hij zin had in een simpel klusje, voor flink wat geld. Hij haalde er zijn schoolvriend bij. Ze 'schrokken van de omvang van het lab, hen was verteld dat ze geen echte drugs produceerden' (het ging om een tussenfabrikaat PMK), en dat het niet anders was dan soep maken uit een pakje.

Meeloper

De vriend was dus slechts meeloper, maar twee maanden eerder vond de politie een hennepkwekerij op diens zolder. Ook lagen er vijftien gestolen laptops. Vandaar dat Vrijhoeven toch voor allebei vijf jaar cel eiste en voor de Eindhovenaar de helft.