Breda doet zo lief mogelijk voor de boze burger

video Boek over Nicole van den Hurk vanaf zaterdag te koop

6:00 EINDHOVEN - ‘De zaak-Nicole, geheimen van een cold case’, is de titel van het boek dat Max Steenberghe schreef over de moord in 1995 op Nicole van den Hurk (15) uit Eindhoven. Hij gaat uitvoerig in op het politie-onderzoek en de rechtszaken die volgden op de moord.