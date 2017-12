Breda en Tilburg mogen niet samen meedoen aan wietproef

De experimenten met de gereguleerde teelt van van wiet krijgen een eerlijke kans. 'We doen het niet voor de kat zijn viool', sprak CDA- Kamerlid Madeleine van Toorenburg woensdagmorgen tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor justitie en veiligheid.



Het kabinet wil volgend jaar in zes tot tien gemeenten beginnen met het onder staatstoezicht telen van wiet. Het CDA was daar altijd fel op tegen, maar stemde als coalitiepartij toch in met het experiment. ,,Als we 76 zetels hadden hadden gehad, zouden we alle coffeeshops hebben gesloten", zei Van Toorenburg. ,,Maar de realiteit is anders. Dus zie ik dit niet als een concessie, het is schakelen op de werkelijkheid."