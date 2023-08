Bredanaar (26) had seks met minderjarige medewerkster: 60 dagen voorwaardelijke celstraf

Oorlogsresten Met ‘geheimtaal’ ontsnapt uit Reuselse kerk; toren nog vol littekens van Tweede Wereldoor­log

REUSEL - Op het eerste oog is de kerk in Reusel een doodnormale kerk. Maar als je goed kijkt, dan valt het op dat de buitenkant vol zit met littekens van de Tweede Wereldoorlog. Een kerk waaruit de Engelsen in '44 wisten te ontsnappen door een voor Duitsers onverstaanbare geheimtaal te gebruiken.