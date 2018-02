Bredanaar wilde Joden en zelfs queen Elizabeth doden

In 2013 besluit Aweys dat het anders moet. Zijn schoonvader in Londen laat weten dat hij een baantje voor hem kan regelen: als pakketbezorger. Aweys vertelt zijn gezin dat hij voor een tijdje naar Engeland gaat, om geld te verdienen voor een betere toekomst. Hij pakt het vliegtuig, betrekt een flatje in de wijk Tottenham en gaat aan de slag voor postbedrijf DPD. Daar zijn ze blij met hem: Aweys klaagt nooit en doet zijn werk keurig. Eens in de paar maanden vliegt hij naar Nederland om zijn gezin te bezoeken. Hij vertelt dat het goed gaat.



Maar in zijn appartementje in Londen voert Aweys intussen heel andere gesprekken. Via internet raakt hij aan de praat met Somaliërs op andere plekken in de wereld. Over het ware geloof, en over de zondigheid van veel westerlingen. Zo raakt hij online in gesprek met Abdirahman Hassan, een Somalische extremist die in Kenia woont. Ze fantaseren over een betere wereld, waarin de islam aan de macht is. Hassan moedigt de Nederlandse Somaliër aan om tot geweld over te gaan om die wereld dichterbij te brengen. ,,Moge God je steunen bij het doden van David Cameron en de oude Elizabeth’’, zegt Hassan. ,,Amen, broer’’, antwoordt S.



De Bredanaar fantaseert later openlijk over het doden van Joden in de wijk waar hij woont. ,,Op zaterdag komen daar veel Joden bij elkaar. Het is goed om ze daar neer te schieten.’’ Ook bespreekt hij het idee om fans neer te schieten na een wedstrijd van voetbalclub Tottenham Hotspur.