Bredase fiscalist S: 'Ik heb mensen opgelicht, maar wilde dat niet'

BREDA - De verdachte Bredase fiscalist S. verloor kapitalen van gedupeerde cliënten via een duister bouwproject in Suriname. ,,Maar het was nooit de bedoeling dat ik mensen zou oplichten."

Hij mag van de politie en zijn advocaat eigenlijk niet met BN DeStem praten. Omdat de affaire nog wordt onderzocht, omdat veel nog niet helder is. Maar de veelbesproken fiscalist belt na een verzoek op zijn voicemail wel terug. Ja, dat de 69-jarige belastingdeskundige Leo S. mensen heeft bedonderd, wil hij telefonisch wel toegeven. Ook dat het om grote bedragen gaat, die ergens in Suriname werden verdonkeremaand.

,,Ik heb cliënten gedupeerd. Maar daar is heel wat aan vooraf gegaan en dat kan ik nu niet vertellen. Geen interview. Nog niet." Of zijn slachtoffers hun geld ooit terug zullen zien, weet de deze zomer failliet verklaarde fiscalist S. naar eigen zeggen 'echt niet'. ,,Dat hangt onder meer af van wat in Suriname wordt gevonden, hangt af van het onderzoek door de politie . En die vertelt mij niks. Logisch: ik ben één van de verdachten."

Zijn enorme kennissenkring en collega's keken op van het verhaal in deze krant. Dat S. maandag 10 juli was aangehouden op verdenking van omvangrijke fraude en oplichting. Wat? Leo S.? Die keurige man die bij sommige klanten al tientallen jaren over de vloer komt? Bij klanten die hun geld en geheimen aan hem toevertrouwden, die hem niet anders kenden als een uiterst correcte vent? Ja, die.

Suriname

S. werd opgepakt, samen met de Amsterdamse kapster Ethel P. (41), geboren in Brokopondo. Naar haar rekening boekte de Bredanaar enorme bedragen over, bedragen die eigenlijk bedoeld waren als investering in een Surinaams bouwprogramma. S. raakte daar gewild of ongewild financieel bij betrokken, wellicht gechanteerd, maar verspeelde daarmee wel een kapitaal. Ook het geld van bekenden die hij had benaderd om mee te doen aan wat werd afgeschilderd als een profijtelijk project.

Om zijn falen te verduisteren dichtte de belastingexpert ook gaten met geld van mensen die daar totaal niets vanaf wisten. Zoals een dementerende 56-jarige man die al lang begeleid woont in het Etten-Leurse centrum Hooghuys. Diens financiën beheerde Leo S. jarenlang in vol vertrouwen van de Bredase familie. Minstens 230.000 euro aan erfenis verdween van die ene rekening, eer de familie merkte waarmee S. bezig was en daarvan deze zomer aangifte deed.

Nadat S. in juni failliet werd verklaard, werd mr. Fred Froger (Rassers Advocaten) aangesteld als curator. Hij tracht nog steeds de achterhalen waar bedragen gebleven zijn en wie recht heeft op geld. Froger onderscheidt twee groepen. Belastingsadviseur S. is zakelijk gezien onder meer bedragen schuldig aan de Belastingdienst, de bank en andere bedrijven. ,,Daarnaast heb ik een lijst van 24 particulieren die menen een vordering te hebben. Vrijwel allemaal mensen die hem op zijn verzoek geld hebben geleend en dat niet terugkregen. En er zijn er drie of vier die niet wisten dat hij hun geld gebruikte."

1,6 miljoen euro

Curator Froger komt op basis van de claims en aangiftes bij de politie uit op een totaalbedrag van 1,6 miljoen dat de belastingadviseur bij bekenden wist los te praten of zich toeëigende. Of die bedragen allemaal richting het schimmige Surinaamse bouwproject zijn gegaan, wordt nog onderzocht. Froger kan zich naar eigen zeggen nog niet uitlaten over de vraag wat er nog terug te halen valt voor gedupeerden. ,,Daar zijn we mee bezig en daarover wil ik nu geen uitspraken doen."

Bij de politie kwamen tot dusver vier aangiftes binnen, terwijl het aantal slachtoffers aanzienlijk groter is. Kenners van het dossier vermoeden dat sommige mensen vanwege hun vriendschap met S. hun verlies namen. Daarnaast zijn er gedupeerden die hem mogelijk zwart geld toevertrouwden om te investeren of te helpen en daarmee niet te koop willen lopen.

Nog vóór zijn aanhouding vertrouwde een van de mensen die betrokken waren bij het onderzoek naar de handel en wandel van S. deze krant toe dat de Bredanaar vermoedelijk dader én slachtoffer is. Dat hij op een manier in het Surinaamse web belandde en daar niet meer uit wist te komen. Niet de beloofde opbrengst zag en verloor. Zich schaamde en steeds verder verstrikt raakte.

En Leo S. zelf? De man die twee dagen na zijn verhoor werd vrijgelaten en afwacht wanneer hij voor de rechter moet verschijnen, bestrijdt bovenstaande lezing niet. ,,En ik begrijp waarom de krant onderzoek doet en publiceert. Dat is terecht. Voor mijn complete verhaal, en dat is een heel lang verhaal, is het nog te vroeg. Maar ik beloof dat ik weer bel als dat wél kan."