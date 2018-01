Bredase wetenschapper die in UFO's gelooft verliest baan

Werken van Coen Vermeeren

Vermeeren is schrijver van twee boeken:



UFO's bestaan gewoon (2013)

Het is een pleidooi voor een wetenschappelijke houding ten opzichte van onverklaarbare verschijnselen.



9/11 is gewoon een complot (2016)

Volgens Vermeeren waren de aanslagen in New York en Washington het resultaat van een goed voorbereid complot. Ook hier dringt de schrijver aan op openheid en het bespreken van wat er feitelijk is gebeurd.



Muziek van Coen Vermeeren is vastgelegd op twee compact discs. Mysterium (2002) gezongen door The Gentleman of Saint John's (Cambridge) en Miserere (2005) door zangers van onder andere Saint John's College Choir en King's College Choir Cambridge.