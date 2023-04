Briljanten Jan en Mia wilden de eerste tijd in Someren wel terugkrúípen naar ’t Eind (maar hebben inmiddels hun draai gevonden)

Drugsdea­ler verpakt rustig wiet in zijn schuur terwijl politie zijn huis in Et­ten-Leur doorzoekt

ETTEN-LEUR - De politie heeft deze week een drugsdealer aangehouden in Etten-Leur. Op basis van anonieme tips werd zijn huis doorzocht. Terwijl wijkagenten door zijn huis liepen, was hij nog rustig drugs aan het verpakken in zijn schuur.