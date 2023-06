Broer en zus wonen in het huis waar hun moeder is geboren: ‘Opa heeft hier tot zijn dood gewoond’

Oekraïense vluchtelin­gen verhuizen in Roosendaal naar Mill Hillplein

ROOSENDAAL - De ongeveer tweehonderd Oekraïense vluchtelingen die nu ruim een jaar in voormalig zorgcentrum De Brink in Roosendaal verblijven, verhuizen in september naar een pand aan het Mill Hillplein. Daar is ook de Associate Degrees Academie gehuisvest.