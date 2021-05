Broer Jeffrey over de gruwelmoord op Ichelle: ‘Wat er is gebeurd, doe je een mens niet aan’

Nieuwsover­zicht | Verdachte van gewelddadi­ge overval op geldtrans­port doodgescho­ten - Efteling en Beekse Bergen eindelijk weer open

19 mei Eindelijk kunnen liefhebbers weer naar parken als de Efteling of de Beekse Bergen. Al vroeg op de woensdagochtend stonden fans dan ook bij de ingang. Terwijl zij de dag van hun jaar beleefden, maakte Willem II bekend dat aanvoerder Jordens Peters per direct stopt met voetballen. Aan de andere kant van de grens ging ondertussen de klopjacht op een zwaarbewapende voortvluchtige Belgische militair onverminderd door. En het RIVM veranderde de richtlijnen op haar website: via aerosolen kunnen mensen over grotere afstand besmet raken met het coronavirus. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag 19 mei.