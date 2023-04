Broertjes Groote schenken Zwaluwe de zege op Klundert, Seolto pakt belangrijke punten

Column Dwarskijker ‘Allemaal wonen in het centrum en ook een plekje voor het blik’

Het wordt steeds drukker in het centrum. In welk centrum? In welk centrum niet? In ieder geval in de dorpen die aantrekkelijk zijn om in te wonen en te winkelen. Boxmeer, Cuijk en Grave zijn goede voorbeelden. Gennep ook.