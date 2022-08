Brommerrijder gewond door klap tegen aanhanger in Oploo: man die fietspad blokkeerde betuigt spijt

Boer Jos spreekt zich wél uit tegen blokkeren van snelwegen: ‘Dit is een vorm van terreur’

Hij zegt het onomwonden: de snelwegblokkades gisteren en vandaag zijn een vorm van terreur. ,,Dit heeft niets meer te maken met het demonstratierecht”, zegt melkveehouder en boerenbestuurder Jos Verstraten uit Westerbeek. De Brabantse boer vindt dat de strijd van de boerensector tegen de stikstofmaatregelen helemaal uit balans is geraakt. ,,Ik voel me verantwoordelijk me hier tegen uit te spreken.”

28 juli