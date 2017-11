Brrrrr... sneeuw en vorst in Noord-Brabant: meteorologische winter van start

TILBURG/DEN BOSCH - De meteorologische winter start vrijdag en meteen kan de gemiddelde temperatuur op een enkele plek onder het vriespunt uitkomen. Zaterdag maken het zuidoosten en oosten in de avond kans op de eerste sneeuwvlokken van het winterseizoen. Pakjesavond vieren we bij temperaturen rond 8 graden en een enkele regenbui.

Handschoenen, sjaal en muts zijn de komende dagen handig om bij de hand te hebben. Bovendien kan het lokaal glad zijn, met name in de nacht en ochtend. Weerplaza verwacht overigens niet dat het winterweer doorzet. Zondag gaat het kwik omhoog en Pakjesavond vieren we bij temperaturen rond 8 graden en een enkele regenbui.

Koudste plek

Het koudst is het in de nacht naar vrijdag en in de nacht naar zaterdag met in grote delen van het land lichte vorst. Op de koudste plek kan het ongeveer -4 graden worden.