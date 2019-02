Brute berovingen: voor een paar rotcenten andermans leven op z’n kop

Een heel uur had ze het volgehouden, de 89-jarige Eindhovense die afgelopen oktober in haar eigen flat werd overvallen. Ze bleef haar belagers zeggen dat ze geen geld in huis had, dat er helemaal niks was. Maar ze duwden haar tegen de muur, overgoten haar met een brandbare vloeistof, riepen dat ze haar in de fik gingen steken. ‘Ik zei niet waar mijn geld was dat ik in vier jaar bijeen had gespaard. Voor het geval er iets met mijn hondje zou zijn, dat ik dan de rekeningen zou kunnen betalen’. Maar ze brak toen ze een mes op haar vingers zetten en dreigden te gaan snijden. ‘Ik dacht: wat is geld nou, vooruit dan maar’. Vorige week deed de vrouw haar verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht.