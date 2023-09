Budelse Lisette Vlassak in race voor nominatie Televizier-Ring met series over armoede en pesten

Met je kinder­feest­je iets goeds doen voor bedreigde dieren, Stichting Wildlife doet dat in Dierenrijk

MIERLO - Spelletjes, kraampjes met knuffels of een kijkje achter de schermen, het kon zondag in Dierenrijk op de benefietdag van Stichting Wildlife. Met activiteiten als kinderfeestjes en rondleidingen zamelt de stichting geld in voor natuurbeschermingsprojecten.