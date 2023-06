Burenliefde stuwt DWSH naar weer een finale: ‘De vijfde klasse komt me de strot uit’

Beiden 24. De een uit Sint-Hubert en de ander uit Wilbertoord. In het hart van de defensie komen bij DWSH’18 twee bloedgroepen samen. Alsof het zo moet zijn. Tom Verheijen en Syb Daverveld zijn zo hét voorbeeld van de samensmelting. ,,Ach, we spreken niet eens meer over Wilbertoord óf Sint Hubert”, lacht Verheijen in aanloop naar de eindstrijd tegen Olympia Boys van zondag. ,,De twee dorpen voelen als één”, vult Daverveld aan. Verheijen knikt: ,,We zijn één team, één club. Dat merk ik aan alles.”