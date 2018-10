Burgemeester Bladel ontevreden over vervolg zaak bosvluchtelingen: ‘Daar gaapt nu een groot gat’

De 38 Irakezen bivakkeerden in een tentenkampje bij de grensovergang in de A67 bij Bladel, waar ze na een tip van passanten door de politie opgepakt zijn. Maas: ,,Uit humaan oogpunt zou ik dat morgen weer doen. Dit zijn omstandigheden, zeker bij deze kou, waar we dieren nog niet in zouden huisvesten.” De bosvluchtelingen zijn ter registratie en eerste opvang naar de Vreemdelingenpolitie in het azc in Budel vervoerd. Maar omdat ze geen asiel willen aanvragen, zijn ze daar ‘met onbekende bestemming’ vertrokken. Zeer waarschijnlijk omdat ze bijvoorbeeld vanwege familie naar Engeland willen. In de andere landen in Europa die ze passeerden, zijn ze blijkbaar niet geregistreerd. Overigens doen sommige EU-leden dat met opzet niet, omdat vluchtelingen anders teruggestuurd kunnen worden als ze elders gepakt worden.