Burgemeester Boy Scholtze wordt inwoner van het dorp Drimmelen: ‘Het mooiste dorp van Brabant’

COLUMN Maren­goslacht­of­fers: een systeemfout is geen excuus

Ons land is in de ban van missers bij de beveiliging rond het Marengoproces. Drie mensen werden vermoord: misdaadjournalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B. De ondraaglijke gedachte voor hun nabestaanden is dat zij wellicht nog in leven hadden kunnen zijn.