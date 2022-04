Burgemeester Buijs drukte dinsdag op de noodknop voor de opvang van ruim 80 asielzoekers in Oss: ‘Wij regelen dat’

Wobine Buijs zat dinsdagavond in haar tuin toen ze op het journaal hoorde over 300 asielzoekers voor wie geen plaats meer was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kwam niet in de burgemeester van Oss op om zelf meteen actie te ondernemen, maar toen rond half zeven haar telefoon ging wist ze al genoeg.