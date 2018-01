Burgemeester Depla sluit huizen na schietincidenten: 'Buitensporig geweld in een woonwijk is schokkend'

Schietpartij Breda: 'Een auto reed schietend rond het huis'

6 januari BREDA - Kogelgaten, gesneuvelde ruiten en gebutste muren. Het zijn de sporen van twee schietpartijen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Breda. De eerste melding kreeg de politie in Tuinzigt, even later volgden schoten in Princenhage. Ook werd een brandende auto aangetroffen in de Ambachtenlaan. De politie durft nog niet te stellen dat er een link is tussen de drie zaken.