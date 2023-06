Burgemeester eert Roosendaalse helden: ‘U redde een hulpbehoevende. Dit is zo bewonderenswaardig’

Gras en een tweede­hands bankje op Stiphoutse krater? ‘Goedkoper dan juridisch getouwtrek’

HELMOND - Het gevecht over een bouwplan in Stiphout is nog lang niet klaar nadat de rechter het licht op rood heeft gezet. Vijf Helmondse partijen zijn boos op de gemeente maar hebben ook een idee over hoe het voorlopig verder moet.