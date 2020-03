Burgemeester Mikkers: ‘Dit is een crisis die we in Nederland zelden hebben meegemaakt’

Mikkers noemt dit een crisis die we in Nederland zelden hebben meegemaakt. Dat vraagt om medewerking van iedereen. Maar of er meer nodig is dan zo veel mogelijk sociale contacten vermijden is nog niet zeker. ,,Er is nog niets besloten. We hebben net te horen gekregen van de minister-president welke maatregelen het Rijk neemt. Wij zijn als Brabant al actief geweest. Mocht blijken dat meer aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen we dat doen. Maar ik zou willen dat ik een glazen bol had en kon aangeven wanneer we welke beslissing konden nemen. Het is een crisis van minuten.”