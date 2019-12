Burgemeester na ernstige mishandeling in Helmond: ‘Dit kan niet ongestraft voorbij gaan’

Knallen­kaart: meld hier overlast van vuurwerk

7:48 Een jongen uit Dongen raakte al ernstig gewond tijdens het afsteken van vuurwerk. In Tilburg werd deze week vuurwerk gegooid naar hulphonden. In Brabant wordt in verschillende plaatsen al vuurwerk afgestoken. Ervaart u overlast? Meld het ons via onderstaande kaart.