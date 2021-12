Burgemeester voelt een dag na de gekte van het lockdownshoppen de leegheid in zijn stad: ‘Ik wil er niet aan wennen’

Zaterdagmiddag, het centrum van zomaar een stad in Brabant. Onder het motto ‘inslaan nu het nog kan’ - uit angst voor de (dan nog) dreigende lockdown - is het bijna overal massa is kassa. Dus is het in Den Bosch bij veel winkels geduldig wachten op je beurt, worden in Tilburg voorlopig voor de laatste keer de grote aantallen heen- en terugshoppers van elkaar gescheiden door pylonen, bereikt het tuincentrum in Veghel al ruim voor het middaguur de kerstpiek en biedt een Werkendamse kledingverkoper zijn bijna volledige wintercollectie voor de helft van de prijs aan. Lockdownshoppen-deluxe, net als een jaar en vier dagen eerder - toen er nog geen vaccin was gezet.