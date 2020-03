Burgemeesters: ‘Inwoners van Brabant: blijf thuis, fit en betrokken’

Cel of flinke boete voor horeca die openblij­ven: ‘We trekken niet het bord onder je neus weg, maar het toetje moet je overslaan’

19:31 Horeca in Brabant moesten net als in de rest van het land stipt om 18.00 uur de deuren sluiten. Gemeenten gaan daarop handhaven, maar begrijpen dat direct sluiten niet altijd lukt. ,,We doen het daarom op z’n Brabants: we trekken niet het bord onder je neus vandaan, maar het toetje slaan we over.”