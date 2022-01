Burgemeesters Midden- en West-Brabant geven toestemming aan winkels en horeca om zaterdag open te gaan

Na een half leven tussen de virussen weet Frank van Kuppeveld (bijna) alles van corona: ‘Dit gaat ons nog jaren bezighou­den’

OSS - Frank van Kuppeveld lobbyde met ‘zijn’ Universiteit Utrecht al heel lang voor meer geld voor onderzoek naar coronavirussen. De gerespecteerd onderzoeker uit Oss kreeg pas zijn zin toen de nood het hoogst was, met een wereld in de ban van een pandemie. In gesprek over vaccinatie, coronapillen, de omikronvariant en werken in een ‘hogedrukpan’. ,,Corona gaat ons nog jaren bezighouden.”

8 januari