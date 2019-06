Burgemeesters open en bloot in de frontlinie in strijd tegen ondermijning

VIDEO Dit is ondermij­ning: een veelkoppig monster

7:30 Wie politiemensen, juristen of wetenschappers vraagt naar hun definitie voor ‘ondermijning’ krijgt doorgaans eerst een diepe zucht te horen. Ze vinden het een term waar je niets mee kunt. Of alles. Want je kunt beredeneren dat elke vorm van criminaliteit de samenleving ondermijnt. Maar ‘ondermijning’ kom je niet tegen in het Wetboek van Strafrecht. Of in de computersystemen van de politie.