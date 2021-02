Burgemeesters reageren op illegale carnavalsfeesten: 'Denk na en ga er niet heen’

Veerkracht en creativiteit

De voorzitters willen voorkomen dat enkele van dit soort signalen nu ineens de aandacht zullen krijgen. Ze zijn er zelf van overtuigd dat veel carnavalsvierders gewoon thuis en in eigen huishouden carnaval zullen vieren, op een creatieve manier. ,,Met mogelijkheden die er dan zijn, zoals bijvoorbeeld een online aanbod via lokale televisie of carnavalsverenigingen. En volgens de corona- afspraken die we in Nederland op dat moment kennen. Wat we in Brabant doen, net als de rest van Nederland, is ons door deze coronaperiode heenslaan, met veerkracht en creativiteit.”