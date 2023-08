Burger Initiatief Someren laat zich niet afschrikken door aangifte burgemeester: ‘Had me uitgenodigd om erover te praten’

Bockespron­gen haalt de decibels naar binnen: ‘Geen buitenpodi­um Oude Kerkstraat’

BOXTEL - De vijf muziekbands die in september tijdens het festival Bockesprongen in Boxtel in de openlucht zouden optreden in de Oude Kerkstraat, nemen hun decibellen mee naar binnen in Eetcafé De Kerk. Daartoe heeft de organisatie van Bockesprongen besloten.