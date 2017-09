Burgerarrest: alle goede bedoelingen ten spijt, kun je tóch een misdrijf begaan

Een rechter kan het niet eens uitmaken of sprake is van een burgerarrest of niet. ,,Hij kan dat voor kennisgeving aannemen'', zegt Thomas. ,,Hij kan een grens willen trekken: dit geweld kan wel en dit gaat te ver. Ook als burger moet je de emoties onder controle zien te houden.''



Toch is een veroordeling nog ver weg voor de bewoners. Het Openbaar Ministerie laat weten dat B. nog geen aangifte heeft gedaan. ,,Maar de advocaat heeft aangegeven dat wel te willen doen, dus we wachten af'', zegt woordvoerster Martine Pilaar. Dan nog, stelt Buntsma, is de kans klein dat er voldoende bewijslast is om de groep te straffen.



,,De vraag is wat er precies gebeurd is'', legt Buntsma uit. ,,Op de beelden is dat niet goed te zien. De verdachte zal zelf kunnen verklaren dat hij toegetakeld is. Maar het bewijs is niet te krijgen. Als het om geloofwaardigheid gaat, heeft hij niet bepaald een streep voor. En ik kan me niet voorstellen dat de groep tegen elkaar een verklaring aflegt. Dat zou ik ze dan ook sterk afraden.''



Daarnaast, stelt Buntsma: ,,Als ik bewoner was, zou ik een veroordeling zeer ondankbaar vinden. Dan zou ik denken: 'De volgende keer laat ik die dader wel lopen'. En dat kan ook niet de bedoeling zijn.''