Bus 318 blijft behouden voor Dommelen: gemeente en Hermes akkoord over minder drempels Bergstraat

Zeiknat in bed en een teil in de kamer, bewoners appartemen­ten in Heeze worden gek van de lekkages: ‘Elke dag bang het weerbe­richt afwachten’

HEEZE - Een teil in de slaapkamer, handdoeken op de woonkamervloer, enorme vochtvlekken op het plafond. De families Van Meerwijk en Pieters hebben slapeloze nachten van de lekkages in hun appartementen in het centrum van Heeze.