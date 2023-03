Bus met schoolkinderen ‘stort zes meter naar beneden’ in Frankrijk: zestien gewonden, vier onder hen kritiek

Bij een zwaar busongeval op de afrit van de N85 in het Franse Corps (Isère) zijn zestien gewonden gevallen. Dat meldt BFM TV. Twee kinderen en twee volwassenen verkeren in kritieke toestand. Volgens France Bleu is de bus zes meter naar beneden gestort. Er bevonden zich in totaal 46 mensen in het voertuig. 40 onder hen zijn kinderen van de lagere school.