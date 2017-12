Buschauffeur mishandeld door man omdat hij niet met cash kan betalen

Brabantse staat in finale NK kerstdorpen bouwen

7:46 EINDHOVEN - Voor Hilde van Spelde is het altijd een beetje winter. Al in oktober haalt ze de dozen vol Anton Pieck-achtige huisjes en nepsneeuw van zolder en hartje zomer bouwde ze een kerstdorp in een Limburgse mergelgrot. Zaterdag staat de Eindhovense pedicure als enige Brabantse in de finale van het NK kerstdorpen.