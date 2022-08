Buschauffeur zet ‘samenzweringsradio’ over corona aan op weg naar Roosendaal: ‘Ik word gek, hoe is dit echt?’

Grote heidebrand onder controle, nablussen gaat nog uren duren: ‘Je kon erop wachten dat hier brand zou ontstaan’

SCHIJF - Een groot stuk heide aan de Achtmaalsebaan in Schijf stond vrijdagmiddag in brand. De brandweer rukte groots uit en kwam met ruim 120 brandweerlieden en 17 wagens naar het natuurgebied. Rond 15.30 uur was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog tot laat in de avond bezig te zijn met nablussen.

