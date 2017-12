Buschauffeurs ervaren meer agressie, tóch haalt Arriva beveiligers van de bus

Vakbond FNV Arriva roept in een brandbrief op om nogmaals nog eens goed naar het besluit te kijken. Er zou intern veel onrust zijn over het wegvallen van de BOA's, bij verschillende medewerkers. Volgens hen is er hierdoor minder veiligheid voor de reiziger en chauffeur. Omroep Brabant zou meerdere werknemers gesproken hebben die meer agressie in de bus ervaren.

Lees ook Buschauffeur mishandeld door man omdat hij niet met cash kan betalen Lees meer

In Brabant-Oost verdwijnen er vijf ambtenaren en in Brabant-West twee. Zo blijven er nog ongeveer veertien voltijd ambtenaren over voor heel Brabant, terwijl Arriva wel overal in de provincie komt.

Geen contant geld

Na een serie overvallen in Tilburg en Den Bosch werden extra BOA's aangesteld in 2016. Om deze reden is ook contant geld verdwenen uit de bus, en kun je nu enkel nog pinnen. Vanaf 2018 zijn overal pinautomaten in de bus en daarom schroeft Arriva het aantal BOA's terug.

,,In 2016 hebben we meerdere busovervallen in Brabant gehad. Naar aanleiding van overleg met onze mensen hebben we toen, als tijdelijke maatregel, een aantal extra boa's ingezet'', vertelt de woordvoerster aan deze krant. ,,De afspraak was dat deze extra inzet weer zou worden beeindigd als er volledig cashloos betaald zou worden in de bussen. Die maatregel is nu een paar weken geleden ingegaan."

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © copyright Marc Bolsius

BOA's

De BOA’s zorgen onder andere voor extra controles in de bussen en schieten chauffeurs te hulp bij incidenten. Desondanks is de agressie tegen chauffeurs het afgelopen jaar juist duidelijk toegenomen, benadrukken werknemers. Zo zei een werknemer tegen Omroep Brabant: ,,Er zijn al meerdere incidenten geweest met mensen die contant wilden betalen en agressief werden toen dat niet kon.'' Zaterdagmiddag is er nog een buschauffeur die in Oosterhout om deze reden in elkaar is geslagen.

Arriva stelt dat het aantal incidenten rond de veiligheid van personeel al een aantal jaren afneemt. ,,Maar die cijfers delen wij nooit." De trend dat het cashloos betalen zou leiden tot extra agressie wordt door Arriva bevestigd noch ontkracht. Een woordvoerster onderstreept dat in grote steden 's avonds al langer cashloos betalen geldt.

Onveilige situatie

Na klachten sprak FNV zich ook uit tegen het verminderen van de BOA's. In de brief schrijft FNV onder andere: ,,Het is ons insziens niet de vraag of er slachtoffers met ernstig letsel vallen, maar wanneer dit gaat gebeuren.'' In de toekomst zal de veiligheid van de medewerkers niet meer gegarandeerd kunnen worden.