Buschauffeurs gegijzeld door gewapende en gemaskerde overvallers in Bergen op Zoom: daders wilden camerabeelden

Nieuwsover­zicht | Snelweg bezaaid met 96.000 blikjes bier - Punaises en vernielin­gen op mountainbi­ke-rou­tes

Wanhopige long covid-patiënten bellen tevergeefs klinieken die een bepaalde zuurstofbehandeling aanbieden plat. Verder: een grote brand in Brakel, aanhoudingen voor vier recente beschietingen in Oss en een ongeluk waarbij 96.000 blikjes bier op de snelweg terechtkwamen. Breda wil ondertussen honderden tijdelijke woningen bouwen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

28 juli