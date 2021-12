Busje deodorant bij kachel explodeerde vlak naast broertjes Luc (13) en Beau (10): brandwonden moeten nog elke dag verzorgd worden

Nieuwsover­zicht | Tonnen schade na brand in sterrenres­tau­rant - Feestzan­ger Arie Ribbens (84) overleden

Tonnen aan schade en dit jaar geen gasten meer kunnen ontvangen: het is een enorme domper voor sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre, waar afgelopen weekend een grote brand woedde. Ander nieuws: in Maren-Kessel is een sportvisser overleden nadat hij door hulpdiensten uit het water werd gehaald. En ook: de Brabantse feestzanger Arie Ribbens overleed op 84-jarige leeftijd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

3 december