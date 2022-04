Busje en auto botsen op kruising in Boxmeer

Quiz Fietshelm dragen, hand uitsteken en links of rechts inhalen: hoe goed kennen we onze fietsre­gels?

Een primeurtje: woensdag is het in Nederland voor het eerst de Dag van de Fietshelm. Deze dag moet het belang van de helm op de tweewieler onderstrepen, bij jong en oud. De dag wordt gehouden op initiatief van Artsen voor Veilig Fietsen, in samenwerking met het HersenStrijd fonds en de Hersenstichting.

