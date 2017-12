Busplatform bij station Breda ontruimd vanwege mogelijke verzakking

Huisartsen: VGZ gaat te ver met eisen voor nieuw contract

8:29 EINDHOVEN - Diabetici, hartpatiënten, mensen met een longaandoening: wie in de regio Eindhoven een chronische ziekte heeft is bij VGZ straks niet langer verzekerd van goede zorg. Mensen doen er goed aan over te stappen naar CZ of een andere verzekeraar.