Buurman hoopt op meer en ruimere parkeerplaatsen Bloemenpoort: ‘Ik krijg de deur niet eens meer open’

Willem II geeft na Van Berkel nóg een verdedi­gend talent een nieuw contract

Maandag maakte Willem II bekend dat de jonge linksback Niels van Berkel zijn contract heeft verlengd, een dag later brengt de club wéér contractnieuws over een talentvolle verdediger naar buiten. Ook de 19-jarige Amine Lachkar blijft langer in Tilburg, tot medio 2024.