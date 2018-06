Buurtbewoonster over schietincident in Best: overal was bloed, op de tegels, op de deur

VIDEO + UPDATE Twee gewonden aangetrof­fen in wijk in Best, schietinci­dent aan de Melde

6:17 BEST - Bij een schietincident op de Melde in Best is maandagavond rond 19.15 uur een gewonde gevallen. De man werd aangetroffen voor een woning, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook aan de Prof. Titus Brandsmastraat werd nabij de Action een gewonde man gevonden. Het is volgens de politie nog onduidelijk of beide incidenten een verband hebben.