Buurtgenoot sprak met lid van getroffen familie na drama in Etten-Leur: ‘Ze zijn allemaal dood, zei hij’

COLUMN PLAATS DELICT Zet huisarrest ook schatrijke criminelen aan tot nadenken?

12:45 Crimineel geld ‘klotst in het rond’ in Brabant, zei burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen vorige week zaterdag in zijn afscheidsinterview. Een dag later bleek het nog erger te zijn: het crimineel geld vlóóg door de lucht. Na een brand in een flatwoning in Den Bosch dwarrelden midden in de nacht van zaterdag op zondag plotseling ontelbare bankbiljetten omlaag. Haastig opgetrommelde politieagenten raapten ze op en stopten ze in vuilniszakken. Of het om tienduizenden euro’s of om honderdduizenden euro’s ging, is niet bekend gemaakt.