Bypass nodig voor kermis in Cuijk: Grotestraat is onbruikbaar vanwege onderhoud

Dit is Karlijn (28) uit Westerbeek, de vrouw waar boer Jouke voor valt

WESTERBEEK - Afgelopen zondag was te zien hoe Karlijn in de uitzending van tv-programma ‘Boer zoekt vrouw’ door de Friese melkveehouder Jouke werd verkozen boven concurrent Lotte. Karlijn is Karlijn Verstraten uit Westerbeek.

29 april