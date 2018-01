BzV-koppel David en Mara gaat in Brabant wonen

DINTELOORD - Als tv-boer David Kleiss (28) gaat samenwonen met zijn lief Mara zal dat in Brabant zijn, niet in Roemenië. Hij zei dat in het tv-programma Boer Zoekt Vrouw Special, uitgezonden op Nieuwjaarsdag.

Presentator Yvon Jaspers nodigde op een Limburgse boerderij een aantal tv-boeren uit van de afgelopen dertien jaar. Uit de laatste, internationale, editie waren de boeren Olke en David aanwezig, vergezeld van hun partners.

Dinteloorder David - Dave voor intimi - zei dat het heen en weer vliegen naar Roemenië hem geen moeite kost. Hij bouwt daar aan een varkenshouderij, maar is in de weekenden altijd bij Mara voor wie hij koos in het tv-programma. ,,Zij heeft in Nederland haar studie en werk en ik kan het goed combineren. Voor Mara is daar weinig te doen, ze heeft geen toekomst in Roemenië."

Compromis

Het stel heeft een compromis gesloten waar zij dan wel willen wonen: dat wordt in of nabij Dinteloord, waar Davids vader woont. ,,Het is de bedoeling dat als we naar huizen gaan kijken, we in West-Brabant gaan wonen. Dan komt Mara mijn kant op."

Jaar samen

David is inmiddels ruim een jaar samen met Mara, de kandidate die als laatste overbleef tijdens het datingprogramma. Komende zondag is een tweede aflevering van de in Limburg opgenomen special op televisie te zien.